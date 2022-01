Plus de 90% des personnes, qui sont admises dans deux hôpitaux de la région oranaise, ne sont pas vaccinées contre la covid-19 d'où l'importance de la vaccination pour prévenir les formes graves de ce virus, a mis en garde le Pr Salah Lellou, médecin-chef du service pneumologie à l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran.

Les hôpitaux de la localité «Nedjma» et de la commune d'El Kerma d'Oran, dédiés exclusivement aux malades Covid-19 sont à titre d'exemple «saturés» de malades dont quelque 90 % n'ont pas reçu d'injection anti-covid, a fait savoir ce professionnel de la santé à l'APS, ajoutant que «nous recevons beaucoup de malades et nos équipes du service pneumologie de l'EHU se déplacent à l'hôpital «Nedjma» pour prêter mains fortes aux équipes sur place qui font face à une forte pression, ce qui témoigne de la situation (grave) actuelle».

«L’immunité acquise après les deux premières doses ne dure pas éternellement.

La science n’a pas encore percé tous les secrets de ce virus. Nous savons, en revanche que les vaccins disponibles aujourd’hui nous protègent sur une période ne dépassant pas rée llement six mois.

Bien sûr que la troisième dose est utile, notamment pour les personnes vulnérables», a-t-il mis en exergue.

Pour y remédier, le Pr Lellou a préconisé le pass sanitaire obligatoire, une troisième dose de vaccin et la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. L'instauration d'un pass-sanitaire ou vaccinal pour l'accès à tous les lieux et espaces publics, comme les salles de fêtes et les grandes surfaces, entre autres, «pourra pousser les gens à aller se faire vacciner et se protéger contre les formes graves de Covid-19», a estimé le spécialiste.

Aussi, il faut opter pour la vaccination des enfants de 12 à 17 ans, car cette catégorie est source de transmission du virus.

Même si ces enfants font des formes légères, ils peuvent le transmettre à beaucoup de personnes, a -t-il fait savoir.

Toutes ces mesures sont d'une nécessité impérieuse, selon lui, en plus du respect des mesures de prévention dont le port du masque de protection, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique.