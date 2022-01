La Chambre algérienne de la Pêche et de l'Aquaculture (CAPA) a appelé, dans un communiqué, les jeunes souhaitant investir dans le domaine de la pisciculture en eau douce, à se rapprocher de ses services, répartis sur l'ensemble du territoire national, pour s'inscrire aux programmes d'accompagnement.

«La CAPA annonce l'ouverture des inscriptions au profit des jeunes souhaitant investir dans le domaine de l'élevage de poissons d'eau douce (tilapia rouge-tilapia), et ce, dans le cadre de la mise en place du groupe de travail mixte entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, représenté par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)», note la même source.

La Chambre appelle, dans ce sens, «l'ensemble des jeunes souhaitant investir dans ce créneau à se rapprocher des bureaux de la CAPA, à travers le territoire national, afin de s'inscrire». A noter que les responsables au niveau de la tutelle avaient mis en place, début novembre dernier, un plan visant à promouvoir la culture de consommation des poissons d'eau douce, en particulier le tilapia rouge. Le Directeur central du Développement de l'aquaculture au ministère, Rachid Anane, avait déclaré à l'APS, que ce plan passait essentiellement par la sensibilisation sur l'importance de ce poisson d'eau douce, réputé pour sa valeur nutritive tout aussi importante que les poissons marins, son goût et ses différents modes de cuisson.

De son côté, le directeur de la Chambre, Lyes Mesaitfa avait fait savoir que la CAPA disposait d'une base de données des producteurs de poissons et poissonniers et jouait le rôle d'intermédiaire pour assurer la disponibilité du tilapia rouge pour les consommateurs.