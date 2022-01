L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s'est démarquée, samedi dans un communiqué, des appels à augmenter le prix de la baguette subventionnée à 15 DA, assurant que toutes les revendications légitimes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques.

«L'UGCAA se démarque des appels à augmenter le prix du pain subventionné à 15 dinars, et affirme que ce comportement exposera le boulanger aux sanctions en vigueur», note la même source. L'Union a indiqué que toutes les revendications légitimes des boulangers «ont été soumises aux pouvoirs publics pour les prendre en charge, notamment après la hausse des prix des intrants à l'instar de la levure et des améliorants, en vue d'assurer une marge bénéficiaire acceptable pour les boulangers sans pour autant compromettre le pouvoir d'achat du citoyen».

Les revendications des boulangers sont actuellement au niveau du Gouvernement, et ce après les multiples réunions tenues au siège du ministère du Commerce, avec la participation de représentants des boulangers sous la bannière de l'Union, et en présence de représentants des autre s départements ministériels concernés par le dossier, en application des instructions du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Engagée à respecter les promesses des pouvoirs public, l'Union a appelé les boulangers à «faire prévaloir l'intérêt public», faisant savoir que la porte du dialogue et du débat avec la tutelle est toujours ouverte. Il faudra également, relève le communiqué, «faire montre de conscience, d'esprit patriotique et ne pas se précipiter à augmenter les prix, de manière aléatoire, à compter du 1er janvier 2022», souligne l'Union qui appelle les boulangers à «ne pas se laisser induire par les rumeurs malveillantes et les infox relayées par les réseaux sociaux, dont les auteurs cherchent, comme à l'accoutumée, à semer la discorde et le désespoir en ciblant le gagne-pain du citoyen lambda, en exploitant les revendications légitimes des professionnels pour exécuter leurs ignobles complots et dessins belliqueux».

Des complots et des dessins, conclut le communiqué, que des auteurs tendent à appliquer «au moment où notre pays connaît un fort décollage économique et un grand succès, traduits par les indicateurs positifs enregistrés récemment, suite à la mise en œuvre des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant la relance de l'économie nationale».