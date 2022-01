Le milieu offensif international algérien Sofiane Feghouli, victime d'une "légère blessure", a été mis au repos, en marge du stage qu'effectue l'équipe nationale de football à Doha (Qatar), en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022), au Cameroun (9 janvier - 6 février), a annoncé la Fédération algérienne (FAF), samedi soir sur son site officiel.

" Feghouli était au repos en raison d'une légère blessure qui l'éloigne momentanément des entraînements", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Le sociétaire de Galatasaray (Div.1 turque) a subi des examens approfondis à l'hôpital Aspetar à Doha, qui se sont avérés rassurants, selon une source autorisée. Seulement, sa participation au premier match de la CAN-2021, face au Sierra-Leone le mardi 11 janvier au stade Japoma de Douala (14h00) reste incertaine.

Après l'annulation du match amical qui devait se jouer samedi face à la Gambie à Doha, en raison de plusieurs cas de Covid-19 détectés chez la sélection gambienne, les coéquipiers de Ramy Bensebaïni ont poursuivi leur préparation, en effectuant une séance d'entraînement samedi en fin d'après-midi au complexe sportif d'Al-Egla.

Ce galop a enregistré la participation des deux défenseurs Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis) et Hocine Benayada (ES Sahel), arrivés vendredi soir en provenance d'Alger, après avoir été testés négatifs au Covid-19. " La seconde partie de l'entraînement a été consacrée à des oppositions (conservation du ballon) en cinq séquences sur la moitié du terrain, avec d’un côté les porteurs de chasuble vert et leur gardien Oukidja et ceux en orange et Medjadel dans la cage", précise la même source. Cinq joueurs manquent encore à l'appel sur l'ensemble des 28 joueurs retenus pour la CAN-2021, il s'agit du capitaine Riyad Mahrez, Saïd Benrahma, Aïssa Mandi, ainsi que les deux portiers Raïs M'bolhi et Mustapha Zeghba.

Quant au programme de la journée de ce dimanche, il a débuté à 11h00 avec un entraînement en salle de gym en présence de cinq joueurs, suivi d'une marche à partir de 12h00.

Dans l'après-midi à 17h00, un second entraînement en salle de gym est prévu, suivi d'une séance d'entraînement à 18h00.

La journée sera bouclée par une séance de soins entre 21h30 et 23h30.

Les champions d'Afrique devront disputer leur unique match amical face au Ghana, mercredi à Doha, avant de s'envoler jeudi pour Douala, afin de prendre part à la 33e CAN au Ca meroun.

Logée dans le groupe E, l'Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).