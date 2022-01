Le HBC El Bair et le HC Mila se sont qualifiés pour la finale de Coupe d'Algérie de handball 2019-2020 (dames), en s'imposant samedi respectivement devant le CF Boumerdès et le NRF Constantine. L'affiche des demi-finales entre le HBC El Biar et le CF Boumerdès n'est pas allée à son terme. Les handballeuses de Boumerdès ne sont pas revenues sur le terrain après la mi-temps, alors qu'elles étaient menées 15 à 7. Dans la deuxième demi-finale, le HC Mila a dominé le NRF Constantine sur le score de 28 à 21. La finale de l'édition 2020 de la Coupe d'Algérie est programmée le 7 janvier prochain, selon la Fédération algérienne de la discipline.

Résultats des demi-finales :

NRF Constantine - HC Mila 21-28

HBC El Biar-CF Boumerdès 15-07 (retrait du CF Boumerdès

à la mi-temps).