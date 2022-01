La Fédération algérienne des luttes associées a arrêté un programme de préparation «ambitieux» en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain à Oran où elle compte décrocher le «plus grand nombre possible de médailles», a indiqué le président de la Fédération, Hamza Deghdagh.

«En coordination avec le Comité olympique algérien et le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons établi un programme de préparation ambitieux au profit de nos lutteurs pour remporter le maximum de médailles lors des prochains JM», a déclaré M. Deghdegh à l’APS. S'exprimant en marge du championnat d’Algérie des luttes associées, tenu vendredi et samedi au Palais des sports ''Hamou-Boutlelis'' à Oran, M. Deghdegh a souligné que l’objectif de la Fédération lors des JM sera de «faire mieux que lors de la précédente édition de cette manifestation tenue en 2018 à Tarragone (Espagne)''. «Lors de la précédente édition des JM nous avions obtenu deux médailles d’argent grâce à Sid Azara Bachir et Adem Boudjemline.

A Oran, nous tablons sur une moisson bien meilleure, et po urquoi pas monter sur le podium le plus de fois possibles», a-t-il poursuivi. Néanmoins, le président de la Fédération algérienne des luttes associées est persuadé que la mission ne sera pas du tout facile, surtout après les longs mois d’arrêt auxquels étaient contraints ses sportifs à cause de la pandémie du Coronavirus. «Certes, il n’est pas facile de retrouver le haut niveau après pas moins de huit mois de fermeture des salles de sports pour prévenir le Coronavirus, mais nous comptons rattraper le retard accusé en matière de préparation grâce à notre plan de préparation dédié à nos internationaux d’ici au rendez-vous méditerranéen», a-t-il promis.

Le championnat national des luttes associées, la première compétition officielle organisée par la Fédération depuis le début de la pandémie en Algérie en mars 2020, a vu une participation massive des sportifs dans les trois spécialités retenues (lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine). Cela a réjoui au plus haut point M. Deghdegh estimant que la longue période d’inactivité explique cet «afflux» des athlètes vers ce championnat auquel ont pris part pas moins de 16 ligues de wilayas.