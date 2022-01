L'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP), le plus grand accord commercial au monde à ce jour, illustre la détermination de la région à maintenir les marchés ouverts et à soutenir un système commercial multilatéral, a déclaré samedi le gouvernement du sultanat de Brunei.

L'accord RCEP est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour six membres de l'ASEAN, à savoir le sultanat de Brunei, le Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, et pour quatre pays signataires qui ne sont pas membres de l'ASEAN, à savoir la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La Corée du Sud rejoindra la mise en œuvre de l'accord le 1er février.

«L'entrée en vigueur de l'accord RCEP ouvrira la voie à la création d'une zone de libre-échange qui couvre, sur la base des données de la Banque mondiale, 2,3 milliards de personnes ou 30 % de la population mondiale, contribue pour 25.800 milliards de dollars ou environ 30 % du PIB mondial et représente 12.700 milliards de dollars, soit plus de 25 % du commerce mondial de b iens et services, et 31 % des entrées mondiales d'investissements étrangers directs», a noté le ministère des Finances et de l'Economie du Brunei dans un communiqué, ajoutant que «ces chiffres font du RCEP le plus grand accord de libre-échange au monde qui facilitera les chaînes de valeur mondiales et le commerce dans la région». «Alors que le monde continue de faire face aux ravages économiques causés par la pandémie de COVID-19, l'entrée en vigueur de l'accord RCEP est une manifestation forte de la détermination de la région à maintenir les marchés ouverts, à stimuler l'intégration économique régionale, à soutenir un système commercial multilatéral ouvert, libre, juste, inclusif et fondé sur des règles et, en fin de compte, à contribuer aux efforts mondiaux de relance post-pandémie», a encore souligné le ministère. Le ministère a également appelé tous les exportateurs du pays à profiter des opportunités présentées par l'accord RCEP, en particulier les tarifs préférentiels proposés et le potentiel d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.