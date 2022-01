Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise a annoncé, dimanche, la participation de 80 micro-entreprises financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) à la première édition du Salon régional des micro-entreprises prévu du 4 au 6 janvier dans la wilaya de Djelfa.

Organisée sous le slogan "Pour une économie alternative", la première édition du Salon régional des micro-entreprises verra la participation de 80 micro-entreprises financées par l'ANADE qui activent dans plusieurs domaines, à l'instar de l'agroalimentaire, l'industrie manufacturières, la sous-traitance dans les pièces de rechange, l'industrie textile, le bâtiment et l'industrie pharmaceutique.

Prennent part à cette édition, organisée par l'ANADE sous le patronage du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat et la supervision du wali de Djelfa, plus de 120 exposants représentant les wilayas de Blida, Tizi-Ouzou, Djelfa, M'sila, Boumerdes, Tipasa, Médéa et Alger, conclut le communiqué.