La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé dans un communiqué un nouveau programme des dessertes de la banlieue algéroise à partir de dimanche.

«La Société nationale des transports ferroviaires informe sa clientèle qu'un nouveau programme des dessertes de la banlieue algéroise entrera en vigueur dimanche 2 janvier 2022», a précisé la même source.

Le nouveau programme concerne les axes Alger-El Affroune, Agha-Zeralda, Agha-Thenia-Oued Aissi et Agha-Aéroport Houari-Boumediene, selon le communiqué.

«Les nouveaux horaires de circulation des trains sont détaillés sur la page Facebook de la SNTF et affichés au niveau de toutes les gares ferroviaires concernées», a souligné la même source.

Par ailleurs, la Société nationale des transports ferroviaires invite sa clientèle à télécharger l'application «SNTF.cs», disponible sur le «Playstore», pour accéder à toutes les informations utiles concernant les dessertes des trains de banlieue et de grandes lignes (programme complet, horaires de départ et d'arrivée, prix des billets, type de train pour chaque desserte, etc.) et recevoir des notifications.