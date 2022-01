Le Conseil de souveraineté soudanais a appelé, samedi, à résoudre la crise actuelle dans le pays par «le dialogue et le consensus pour parvenir à une vision unifiée et accélérer la formation d'un gouvernement technocratique».

Le communiqué a déclaré que «Le conseil (de souveraineté) a mis l'accent sur la résolution de la crise actuelle par le dialogue et le consensus et à établir un pont entre les initiatives proposées pour parvenir à une vision unifiée et à accélérer la formation d'un gouvernement technocratique, afin de combler le vide dans les structures de gouvernement de transition», indique un communiqué émanant d'une réunion dirigée par Abdelfatah Al-Bourhan.

Et d’ajouter : «le Conseil a affirmé sa volonté d’aller de l'avant dans l'extension des libertés, de la liberté de manifestation, d'expression pacifique et adhérer aux manifestations internationalement reconnues, tout en préservant l'état de droit et le prestige de l'Etat et en clarifiant les limites des pouvoirs entre les citoyens et les autorités de la police et des services de sécurité».

Le Soudan a été secoué par des manifestation s de masse, et au moins 52 personnes ont été tuées dans 11 manifestations depuis le 25 octobre 2021, date à laquelle le commandant général de l'armée soudanaise Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré l'état d'urgence et dissous le gouvernement, ce qui a déclenché une crise politique dans le pays.

Le 21 novembre, M. Al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui avait été démis de ses fonctions, ont signé une déclaration politique prévoyant la réintégration de M. Hamdok au poste de Premier ministre. Néanmoins, cet accord n'a pas réussi à calmer la rue.