Le président du conseil d'administration de la Haute commission électorale libyenne va donner, lundi, un briefing sur l'état d'avancement du processus électoral en Libye à la Chambre des représentants, rapportent dimanche des médias locaux.

Les membres de la Chambre des représentants sont invités à assister à la séance officielle qui se tiendra le lundi 3 janvier au siège de l'institution à Tobrouk, rapporte l'agence de presse libyenne (LANA).

Et selon l'invitation, les membres du Parlement entendront l'exposé du président du Conseil d'administration de la Haute Commission électorale sur l'état d'avancement du processus électoral et les travaux y afférents.

La Haute Commission électorale libyenne a décidé de reporter les élections prévues le 24 décembre 2021.

La Chambre des représentants a en conséquence formé une commission chargée de proposer une feuille de route pour tracer un nouveau calendrier.

Il est question d'examiner des propositions visant à remédier à cet échec, ainsi qu'à déterminer le sort du gouvernement intérimaire actuel.

Ces élections font partie d'une feuille de route a doptée par le Forum de dialogue politique libyen (LPDF) sous le parrainage de l'ONU, dans le but de rétablir la stabilité en Libye après plusieurs années de division politique et de problèmes sécuritaires.