Des chercheurs britanniques ont observé que l'introduction d'aliments solides dans l'alimentation du bébé, avant l'âge de 6 mois, était bénéfique pour la qualité et la durée de son sommeil.

La diversification alimentaire chez les bébés fait débat depuis de nombreuses années. Quand donner des aliments solides ? Quoi donner ? Les jeunes parents sont souvent tiraillés concernant les bonnes pratiques à avoir. Une nouvelle étude britannique tend à encourager la nourriture solide avant l'âge de 6 mois pour améliorer la qualité et la durée du sommeil du bébé. L'étude, menée entre 2009 et 2012, vient d'être publiée dans la revue JAMA Pediatrics.

Au total, 1303 enfants âgés de 3 mois, et habitant au pays de Galles et en Angleterre, ont été répartis aléatoirement en 2 groupes et suivis jusqu'à leurs 3 ans. Dans le premier groupe, les parents ont été encouragés à introduire de la nourriture solide avant 6 mois, et notamment des aliments allergène comme le lait de vache, des cacahuètes, des œufs, du sésame, du poisson et du blé. Dans le deuxième, les bébés ont été allaités jusqu'à leurs 6 mois, comme le conseille actuellement l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

DES NUITS PLUS LONGUES ET MOINS DE RÉVEILS

Résultat, les bébés qui avaient consommé des aliments solides dormaient en moyenne 16 minutes de plus à l'âge de 6 mois et se réveillaient seulement 1,74 fois par nuit, contre 2,01 pour le second groupe. Bien que ces écarts semblent faibles, ces données sont jugées comme étant significatives. Par ailleurs, introduire des aliments réputés pour être allergène, pourrait également être bénéfique pour le sommeil et le système immunitaire de l'enfant.