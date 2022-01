Laisser bébé choisir ce qu'il mange et en quelle quantité : bonne ou mauvaise idée ? Une étude s'intéresse aux conséquences du mode d'alimentation des bébés sur leur évolution alimentaire.

Lors de l'introduction d'aliments solides dans l'alimentation de bébé, le réflexe est souvent de le nourrir à la cuillère en guidant sa prise alimentaire. Certaines voix proposent au contraire de laisser le nourrisson se nourrir seul et ingérer la quantité de nourriture qu'il souhaite. Alors, faut-il laisser bébé gérer son alimentation ? Pour le savoir, des chercheurs de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande ont étudié le comportement alimentaire et la prise de poids de 206 bébés dont les mères étaient âgées en moyenne de 31 ans. La moitié d'entre elles, assignées au groupe d'intervention, a bénéficié de conseils d'un coach en lactation pour poursuivre l'allaitement maternel exclusif et retarder l'introduction d'aliments solides jusqu'aux six mois de l'enfant, âge auquel il est considéré comme capable de s'alimenter seul. Les autres mères dans le groupe témoin ont reçu des conseils d'alimentation traditionnels.

UN AUTRE RAPPORT À LA NOURRITURE

L'étude parue dans Jama Pediatrics révèle qu'une approche basée sur les choix du bébé ne prévient pas le surpoids : 10,3% des enfants du groupe d'intervention sont en surpoids à deux ans, contre 6,4% du groupe témoin. Les bébés du premier groupe ingèrent en moyenne 10 kcal de plus à 12 mois et 35 de plus à 24 mois que ceux du deuxième, ce qui représente une différence négligeable. Laisser l'enfant choisir ce qu'il mange n'améliore dont pas l'autorégulation de l'apport énergétique ou du poids.

En revanche, les nourrissons laissés libres ont un comportement alimentaire plus équilibré avec une plus grande satiété, un caractère moins tatillon lors des repas, et un plus grand plaisir à manger. Leur relation à la nourriture semble donc plus sereine. Des travaux sur un échantillon plus grand de couples mère-enfant permettraient d'en savoir plus sur l'intérêt éventuel de poursuivre une méthode tournée vers les choix du bébé dans son alimentation.