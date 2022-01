Votre petit sélectionne ses aliments, il ne prend aucun plaisir à manger. Est-ce pathologique ou non ?

La Pre Véronique Abadie nous éclaire à ce sujet.

Depuis quelque temps, votre enfant a un rapport compliqué à la nourriture. Il trie ses aliments, refuse ce qu'il ne connaît pas, mange peu, quand il ne repousse pas catégoriquement plusieurs aliments. Les troubles de l'alimentation constituent un motif fréquent de consultation entre 0 et 5 ans. « Dans la majorité des cas, il s'agit d'épisodes transitoires, surtout vers l'âge de 2 ans où l'enfant affirme sa volonté, situations qui ne doivent pas inquiéter de façon excessive,rassure d'emblée la Pre Véronique Abadie. Le problème, dans notre société, c'est qu'il faut rentrer dans une norme. Il faut faire tel poids à tel âge, manger telle ou telle quantité. Cela instaure un climat anxiogène. » Les parents doivent rester calmes, car le stress favorise les difficultés alimentaires. « Proposez régulièrement à votre enfant un même aliment, sans doute finira-t-il par l'aimer. » Avant d'ajouter : « Il ne faut pas culpabiliser à l'idée de donner à l'enfant ce qu'il aime, y compris des gâteaux ou de la pâte à tartiner ! Cela confère une valeur plaisir à la nourriture. Si le poids de l'enfant stagne, il est recommandé d'ajouter des matières grasses aux plats. »

Si la plupart du temps cette phase n'est que passagère, il arrive parfois que cela devienne un vrai trouble qui perturbe la prise de poids ou l'équilibre nutritionnel.

« Le trouble alimentaire peut apparaître dès les premiers jours de vie, le bébé tète péniblement le sein ou le biberon. Il s'agit alors d'une cause médicale organique qu'il faut identifier. Plus souvent, les difficultés apparaissent à des étapes clés de l'apprentissage : passage aux textures moins lisses, aux morceaux, notamment. Lorsque la situation devient pesante, n'hésitez pas à consulter », informe la Pre Abadie. Les causes d'un trouble alimentaire sont multiples. Elles peuvent être organiques comme les anomalies de la déglutition, neurologiques, post-traumatiques, psychocomportementales, ou encore dues à un reflux gastro-œsophagien sévère, une allergie au lait, une alimentation artificielle prolongée... Si votre enfant a été opéré dans les premiers mois de sa vie, s'il est né prématuré ou s'il est porteur d'un handicap, le risque qu'il ait ce type de difficulté est élevé, n'hésitez pas à en parler pour une meilleure prévention et prise en charge.

Au cours de la consultation, le médecin va, notamment, interroger les parents sur les habitudes alimentaires de l'enfant et sur son attitude vis-à-vis de la nourriture. Cette difficulté s'accompagne souvent de troubles sensoriels ou de troubles des fonctions motrices. « La psychomotricité peut aider l'enfant à découvrir ou redécouvrir les sensations corporelles, les capacités motrices, à réduire les hypersensibilités. L'orthophonie peut aider à prendre conscience que la bouche est un terrain d'expérimentation et de sensations, utiles pour l'alimentation. » À la maison, aidez votre enfant à développer ses sens en lui proposant des jouets à mâcher ou encore des balles sensorielles. Avec les plus grands, jouez à la dînette, à la pâte à modeler, mais aussi faites-lui toucher différentes textures, emmenez-le au marché pour regarder, sentir, toucher, goûter. Enfin, rappelez-vous, l'apprentissage de la nourriture passe avant tout par le plaisir. « Laissez-le explorer la nourriture avec les mains, mangez en même temps que lui et préparez avec lui un plat qu'il aime. », conseille la pédiatre.