A partir de 4 mois peut commencer la diversification alimentaire de bébé. Avec les légumes, les fruits sont les premiers aliments qu'on propose aux tout-petits, en plus du biberon. Quels fruits donner lors de la diversification ? Y a-t-il des fruits à éviter ? Sous quelle forme les donner à bébé ?

QUAND ET COMMENT LES INTRODUIRE?

Entre 4 à 6 mois. « C'est l'âge de la diversification alimentaire, indique le Pr Patrick Tounian, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau, à Paris. L'intérêt est de mettre bébé en contact avec de nouveaux antigènes pour réduire les risques d'allergie, et d'introduire les fibres qui participent au développement de la flore intestinale. » On commence toujours par des petites quantités : 2 cuillerées de compote, éventuellement diluées dans le biberon, et on augmente peu à peu.

Vers 6-8 mois, l'enfant peut manger l'équivalent d'un pot de 120 g de compote.

Vers 12 mois, bébé a droit aux petits morceaux. C'est mieux de commencer par des fruits cuits,plus digestes et au pouvoir allergène plus faible.

DOIT-ON ÉVITER LES FRUITS EXOTIQUES?

On conseillait autrefois de différer l'introduction des fruits exotiques à cause des risques d'allergie. Mais les instances pédiatriques ont revu leur copie et ne le déconseillent plus. « À part le kiwi, les fruits exotiques ne sont pas considérés comme des aliments à fort potentiel allergique, indique le spécialiste. De plus, on sait maintenant qu'il est préférable d'introduire tôt et de proposer régulièrement les aliments à fort potentiel allergique : œuf, poisson, arachide, kiwi, fruits à coque... en attendant quelques jours entre chaque. » En fait, aucun fruit n'est déconseillé, à partir du moment où il est cuit et bien mixé.

PEUT-ON SUCRER LES COMPOTES?

Le meilleur moyen de faire découvrir le goût des fruits est de les consommer nature. Toutefois, pour les fruits acides comme la rhubarbe, l'abricot ou la framboise, il est tout à fait possible de sucrer la compote. Pour le Pr Tounian, « il ne faut pas accoutumer un enfant au goût sucré en général. Mieux vaut l'habituer à consommer certains aliments (comme un yaourt, une tisane...) sans sucre ou à peine. Mais sans tomber dans la phobie du sucre et du sel, qui est irraisonnée ».

Autre solution : on cuit ensemble des fruits bien sucrés (pommes, cerises, melons...) avec d'autres qui le sont moins (fruits rouges...).

ET LE JUS DE FRUITS, C'EST PERMIS?

Par rapport au jus, une compote a un double intérêt : elle apprend à manger à la cuillère et elle est plus riche en fibres. Toutefois, un jus de fruits peut être proposé occasionnellement. « C'est une boisson plaisir, et le plaisir est important dans l'alimentation », souligne le pédiatre. Mais pas question d'en donner souvent et n'importe quand : on peut en proposer de temps en temps, à la fin du repas. « Les enfants sont naturellement attirés par les produits sucrés, rappelle le Pr Tounian. S'ils en mangent trop, c'est au détriment des autres aliments, ce qui peut entraîner un déséquilibre alimentaire et des carences. » À ceux qui sont tentés de donner des jus pour faire boire bébé ou lui apporter de la vitamine C, le spécialiste rappelle que « jusqu'à 3 ans, un enfant boit beaucoup de lait, c'est normal qu'il n'ait pas soif. Quant à la vitamine C, les laits maternels et infantiles en apportent suffisamment ».