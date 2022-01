Votre progéniture a tendance à avoir la main lourde sur le beurre, le fromage ou l’huile, et vous craignez pour sa ligne ? Alors bonne ou mauvaise idée ? Réponses avec Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste.

Souvent pointées du doigt pour favoriser le surpoids chez les enfants (ou les adultes d’ailleurs), les matières grasses font l’objet d’une surveillance particulière pour les parents qui se préoccupent de la ligne de leurs petits. Alors, acides gras trans, graisses saturées, huile de palme, huiles végétales, faut il les limiter ?

Avant tout, il faut garder à l’esprit que les enfants ont besoin de matières grasses. Lors des premières années de leur vie, leur croissance en poids et en taille évolue rapidement. Leurs besoins caloriques s’élèvent à environ 1100 calories à l’âge de deux ans. Et entre 3 et 6 ans, l’apport journalier doit s’échelonner entre 1200 et 1700 calories par jour.

Or les matières grasses contribuent à combler leurs apports en calories. "Elles sont indispensables au développement du cerveau, à la vision, à la composition des membranes cellulaires…

Le système nerveux et sensoriel est en train de se construire, donc l’organisme des petits en a besoin. De plus elles rassasient durablement", explique Angélique Houlbert diététicienne nutritionniste.

Quels aliments gras privilégier dans les menus des enfants ?

Encore faut-il savoir lesquelles privilégier, car toutes ne se valent pas. Ainsi les omega 3 et 6 qu’on trouve notamment dans les huiles végétales contiennent des acides gras essentiels très intéressants pour la croissance. "On peut opter pour des huiles première pression à froid : olive, colza, noix, cameline ou lin en fonction des goûts", poursuit la spécialiste.

Une salade de carottes râpées, ou une portion de pâtes peut dont tout à fait être agrémentée d’une petite cuillère d’huile d’olive par exemple. "Les petits poissons gras type sardines fournissent des oméga 3 de bonne qualité", ajoute Angélique Houlbert. Il ne faut donc pas hésiter à inscrire aux menus des petits des sardines à l’huile en boîte, un poisson peu onéreux, pratique à conserver et à consommer et nutritionnellement intéressant.

Le beurre aussi ne doit pas faire l’objet de craintes infondées. "Un vrai beurre sur les tartines du matin permet un apport de vitamine A, indispensable à la vision", précise l’experte. Une autre source de matières grasses présente des atouts considérables pour la croissance des enfants. Il s’agit des oléagineux. "Les amandes, les noix ou les noisettes fournissent protéines, fibres, vitamines et minéraux. On peut en donner au goûter à la place des bonbons à grignoter", conseille la diététicienne.

Comment adapter les quantités selon l'âge ?

L’essentiel est de varier les apports. On alterne entre huiles, beurre crème fraîche pour apporter tous les nutriments nécessaires. En fonction de l’âge on adapte les quantités. Pour les petits de 1 an, on assaisonne les repas avec une petite cuillère sur le repas de midi par exemple. Après deux ans, on peut passer à deux (une à chaque repas.) Et pour les plus grands on augmente encore (jusqu’à 3 cuillères à café sur la totalité des repas). Deux à trois fois par semaine, on propose du poisson gras (saumon, maquereau, sardine, ) ou du poisson maigre type sole, cabillaud, etc..

Pour les fritures, on respecte un quota raisonnable au niveau de la quantité, et on se limite à deux fois par semaine. L’idéal étant d’égoutter l’aliment frit sur du papier absorbant après cuisson. Concernant les fromages, leur apport en calcium est intéressant également pour la croissance. Mais attention, ils sont riches en gras. Ils peuvent être proposés aux enfants de façon occasionnelle. Mieux vaut privilégier les fromages pasteurisés – brie, munster… à partir de 8-10 mois et ceux au lait cru après 3 ans pour prévenir les problèmes de listériose et de salmonellose, responsables de fièvre et de diarrhée.

Enfin pour les autres matières grasses, il faut surveiller leur consommation. La mayonnaise, les chips, les frites, les hamburgers doivent être consommés occasionnellement, tout comme les viennoiseries, les pâtisseries ou les pâtes à tartiner. Ces aliments sont à réserver pour des occasions spéciales, car le gras qu’elles contiennent n’a pas un grand intérêt nutritionnel et font courir un risque de surpoids.

Merci à Angélique Houbert Diététicienne Nutritionniste Auteur de "Le bon choix au supermarché" aux Editions Thierry Souccar.