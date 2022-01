Une foule nombreuse a assisté, vendredi à la grande mosquée d’Adrar, aux obsèques de Cheikh Hadj Mohamed Abdallah, fils du défunt Cheikh Sidi Belkebir, décédé jeudi matin à l’âge de 63 ans à l’hôpital d’Ain-Naadja (Alger) des suites d’une maladie.

La cérémonie funéraire s’est déroulée en présence, outre les officiels, de nombreux citoyens venus de différentes régions du pays présenter leurs condoléances et apporter un réconfort à la famille et proches du défunt.

A cette occasion, et représentant le Président de la République, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a transmis les condoléances du Président chargées de compassion suite à la perte de cette éminente personnalité aussi pour la wilaya d’Adrar, que pour l’Algérie et pour la Nation musulmane.

Dans son oraison funèbre, le ministre a mis en exergue les nombreuses vertus du défunt Cheikh Hadj Mohamed Abdallah et ses bonnes actions au service de l’enseignement religieux et coranique, appelant à continuer à porter le message de cette école en appuyant les efforts de son frère Cheikh Sidi hadj Ahmed et ses collaborateurs au niveau de cet établissement religieux.

Le défunt, connu pour sa grande piété, avait accompagné son père Cheikh Sidi Mohamed Belkebir jusqu’au décès de ce dernier en 2000, date à partir de laquelle il assumera les affaires de l’école coranique située au centre-ville d’Adrar, se chargera de l’enseignement religieux, mais aussi de l’accueil des invités et du dénouement des litiges sociaux.

Dans le même sens, l’Imam Hadj Abdallah Bassalah, imam prédicateur à la mosquée Cheik Sidi Mohamed Belkebir, évoque la place occupée par le défunt, qui a remplacé son père à l’école coranique, en assurant les taches de veiller à l’enseignement et à l’accueil des élèves, sachant que, même sur le lit de la mort, il continuait de s’enquérir sur la situation de l’école.

Le regretté a dirigé aussi les prières du vendredi durant plusieurs années après le décès de son père qu’il avait accompagné pour l’accomplissement du grand pèlerinage (Hadj).

Le défunt a été inhumé à côté du Mausolée de son père, jouxtant la mosquée Sidi Mohamed Belkebir d’Adrar.

Le conseiller chargé de mission à la Présidence de la République, Mohamed Hassouni, a remis au frère du défunt la lettre de condoléances adressée par le président Abdelmadjid Tebboune à la famille de Cheikh Hadj Mohamed Abdallah.