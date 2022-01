Le Conseil national des statistiques, réactivé octobre dernier sous la supervision du Premier ministre, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de trois (03) commissions ad-hoc.

Dans une allocution à l'occasion de la tenue de la 2e réunion du Conseil national des statistiques, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil a mis en avant "le rôle axial du conseil dans la promotion du système des statistiques, en l'orientant vers la modernisation et l'efficacité à la faveur d'une coordination et d'une concertation constructive entre les différents acteurs dans le domaine des statistiques".

"Ces trois commissions permettront de mettre en place le cadre général et de définir les priorités tout en orientant le programme statistique en fonction des besoins nationaux en matière de données statistiques", a-t-il soutenu.

L'objectif de cette réunion, poursuit-il, est "de mettre en place un mécanisme de suivi et de coordination de l'action du conseil tant pour l'élaboration de la stratégie national de développement de la statistique que pour la révision des textes de lois relatifs aux statistiques et à leur actualisation".

A ce propos, le ministre a rappelé que les recommandations formulées par Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, à l'occasion de l'installation de ce Conseil le 20 octobre dernier "ont été introduites dans le règlement intérieur du Conseil".

Il a cité, entre autres, la coordination entre toute la composante du système national des statistiques en vue de prévenir la dispersion des efforts à travers l'exploitation commune des infrastructures et des systèmes de données outre l'accélération de l'interopérabilité des plateformes.

Les recommandations portent également sur l'unification des méthode de travail pour éviter un large écart en termes d'indicateurs publiés ce qui consolide la confiance en les statistiques officiels en sus de l'impérative révision du cadre juridique, tout en laçant une réflexion sur la mise en place d'un mécanisme obligeant les producteurs de statistiques, privés et publics, à la production de données en toute compétence et fiabilité pour les mettre à la disposition des usagers.

Parmi les recommandations du Premier ministre figurent, aussi, l'impératif de s'adapter aux évolutions survenant dans le monde avec l'adoption de normes internationales en matière de collecte et de traitement des données statistiques tout en assurant leur sécurisation.

l s'agit également des conditions de préservation de la souveraineté technologique et numérique tout en prenant en considération les engagements de l'Algérie concernant les indicateurs socio-économiques.