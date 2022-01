Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de M. Mourad Adjal en qualité de P-dg du Groupe "Sonelgaz", en remplacement de M. Chaher Boulakhras.

M.Adjal occupait le poste de P-dg de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg). La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du groupe "Sonelgaz", en présence de plusieurs cadres du ministère de l'Energie et des mines, ainsi que des cadres du groupe "Sonelgaz".

A l'occasion, M. Arkab a estimé que la nomination de M. Adjal, qui est " un enfant de la société et parmi les meilleurs de ses cadres", comme nouveau Pd-g du groupe, "contribuera à l'achèvement du parcours de l'évolution, de la modernisation de Sonelgaz et de la poursuite des programmes tracés pour notre secteur dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République".

Le ministre a également affirmé que " Sonelgaz" est une société citoyenne qui se charge d'un service public, a la responsabilité d'assurer l'approvisionnement en gaz et en électricité pour tous les citoyens à travers les différentes régions du pays et oeuvrer à améliorer sa performance selon les normes internationales en ce qui concerne la protection de l'environnement et le développement durable.

Ainsi, ajoute M. Arkab, le nouveau Pd-g "qui possède l'expertise dans différents domaines", dont la distribution de l'électricité et du gaz, doit accorder " un intérêt particulier" aux activités principales de la société, y compris la maîtrise des coûts au niveau de la production, du transport et de la distribution et en termes de respect des délais de réalisation des projets et des investissements, en assurant la qualité requise, en sus du développement des savoir-faire de ses ressources humaines.

Selon le ministre, la numérisation qui est parmi le plan d'action du Gouvernement, doit occuper une place "importante" dans la nouvelle stratégie du groupe "Sonelgaz".

Pour sa part, M. Adjal a affirmé qu'il " fera tout son possible pour concrétiser le développement durable du groupe, par le parachèvement des projets actuels, l'établissement de nouveaux projets et la recherche des solutions qui permettent de réduire les coûts sans porter atteinte aux besoins des partenaires et des clients. Le même responsable a assuré qu'il œuvrera aussi à " mobiliser l'ensemble des composantes en vue de développer le groupe, au service du citoyen".