Le président de la République , M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses vœux à ses concitoyens à l’occasion du nouvel an 2022, à travers un message dans lequel il a évoqué certaines de ses priorités et appelé au renforcement du front interne pour consolider l’unité nationale. Il a délivré à cette occasion des messages fraternels et pleins d’affection au peuple algérien.

Le président de la République qui a évoqué certaines de ses priorités pour l’année qui s’ouvre, a aussi délivré des messages très politiques se référant à l’actualité récente et à l’avenir du pays.

Le président Tebboune en appelle, à l’occasion de ces vœux, à la mobilisation générale pour relever bien des défis et au renforcement du front interne pour consolider l’unité nationale.

Le président de la République a fait aussi référence à ces forces du mal, ces ennemis du peuple qui tentent vainement de déstabiliser la quiétude des citoyens en essayant de compliquer leur quotidien, tout en rappelant la résilience des Algériens face à la spéculation et à la bureaucratie.

Le président de la République a, par la mêm e occasion, évoqué l’avenir immédiat, soulignant que l’année 2022 sera celle du "décollage économique et de l’exploitation des immenses atouts dont recèlent notre grande et belle Algérie". En clair, 2022 sera économique ou ne le sera pas.

Pour le président Tebboune, le moment du décollage économique est venu et c’est en 2022.