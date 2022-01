Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, jeudi, un message de condoléances à la famille du défunt Cheikh Mohamed Abdallah Belkebir, fils de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir.

"J'ai appris jeudi matin la nouvelle du décès de Hadj Mohamed Abdallah Belkebir, fils du Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, Puisse Dieu le Tout-Puissant leur accorder Sa miséricorde, les accueillir en Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux.

Et quels bons compagnons que ceux-là", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté du Tout Puissant", a poursuivi le Président Tebboune.

"En cette pénible circonstance, je présente mes condoléances à la famille du défunt et à tous les Algériens et membres de la zaouïa du Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, priant Dieu le Tout Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le Président Tebboune.