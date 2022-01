Vingt-trois (23) terroristes ont été neutralisés et 222 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'opérations menées par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) durant l'année 2021, indique samedi un bilan opérationnel de l'ANP.

Sur les 23 terroristes neutralisés, 9 ont été abattus, 6 repentis et 8 capturés, précise la même source, soulignant l'arrestation de 222 éléments de soutien aux groupes terroristes durant la même période.

Une cellule terroriste activant au profit de l'organisation terroriste "Rachad" ainsi qu'une cellule terroriste composée d'éléments de l'organisation terroriste "MAK" ont été également démantelées.

Par ailleurs, l'ANP a découvert et détruit, durant la même période, 52 casemates pour terroristes, 39 téléphones portables piégés, un atelier de confection d'armes et de munitions, 97 bombes de fabrication artisanales et une ceinture explosive.

Il a été également procédé à la récupération d'un système de missiles contre aéronef de type Strella 2M, d'un canon de mortier (calibre 60 mm), 37 Kalachnikov, 507 fusils de différ ents types, 29 pistolets automatiques, 5 batteries pour système de missiles contre aéronef de types Strella 2M et de 5 armatures d'obus pour mortier (calibre 60 mm).

Un total de 27 obus de différents calibres ont été récupérés, à savoir 15 obus pour mortier de différents calibres, 4 roquettes pour RPG-7, 6 roquettes pour RPG-2, une roquette pour système de missile Strella 2M et une roquette FLG.

Il a été également saisie 335.378 balles, 57 chargeurs de munition, 40 charges propulsives, 408 détonateurs, 359,5 kilogrammes d'explosifs, 440.000 cartouches vides pour fusils de chasse, 35 chaines de munitions, 2 canons pour fusils de chasse et 1952 bombes lacrymogènes.