Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, vendredi, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2022.

«Je vous souhaite une bonne année, en espérant que cette année puisse apporter aux Algériens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sécurité et prospérité. Nous nous armons de volonté afin de relever les défis du décollage économique et nous comptons sur l'adhésion de tous les enfants du pays et sur la conjugaison de leurs efforts», a écrit M. Benabderrahmane sur son compte Twitter.

Et d'ajouter :»L'Algérie nouvelle n'est pas un simple slogan mais une conviction qui produit des pratiques nouvelles qui ont débuté par l»édification d'institutions avec un nouveau souffle et qui œuvre à réaliser les objectifs du développement socioéconomique fixés par le Président de la République.

Tous mes vœux de réussite».