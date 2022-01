La Banque nationale d'Algérie a lancé jeudi à Alger un nouveau service permettant aux particuliers, professionnels et entreprises de demander un financement en ligne.

Ce service permet aux clients de la BNA de formuler une demande de financement à distance à travers le site e-banking de la banque ou encore en utilisant leurs smartphones via l'application BN@tic, a indiqué le responsable de la division Instruments de paiements et Monétique de la BNA, Brahim Boudjelida.

Le nouveau service de la BNA, "gratuit et accessible 24H/24 et 7J/7", concerne les différentes formules de crédits classiques et de la finance islamique, affirme le responsable.

Selon lui, ce service permet de faciliter la procédure de demande de financement avec un gain de temps et une accessibilité à tout moment. La procédure de formulation de la demande inclue une simulation en ligne mais aussi l'envoi des documents indispensables pour le traitement de la demande et une prise de rendez-vous en agence pour compléter le dossier et finaliser le financement, le tout selon un protocole "sécurisé" qui protège les données personnelles du client, "stockées non pas sur des clouds mais dans des data centers implantés en Algérie et propriétés de la BNA".

La cérémonie a été également l'occasion de lancer une nouvelle carte interbancaire de retrait et de paiement, dénommée "Elite".

Il s'agit d'une "carte haut de gamme", destinée aux particuliers, professionnels et entreprises, offrant de nombreux avantages et autres services, à l'instar de l'assistance médicale qui comprend notamment le transport sanitaire en Algérie et le transport de la dépouille du bénéficiaire en cas de décès.

Cette carte permet, également, à son titulaire de bénéficier d'un service de conciergerie qui consiste, entre autres, à des informations et des réservations de voyage, de restaurant ou de spectacle ou encore la location de véhicule, cependant "les coûts de ces prestations seront à la charge du client", a souligné le cadre de la BNA.

Aussi, la carte Elite assure à son détenteur une couverture de base "sans sélection médicale", garantissant le remboursement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité absolue et définitive d'un montant de 1 million de dinars, a ajouté M. Boudjelida.

Lancement prochain d'une carte prépayée

En plus de cette carte, M. Boudjelida a annoncé le lancement "très prochainement" par la BNA d'une carte "prépayée", dont le dossier a été transmis à la Banque d'Algérie, et "il ne reste plus que l'autorisation de lancement pour la proposer aux clients".

Cette carte prépayée a pour avantage "de permettre à un client bancarisé détenteur d'un compte au niveau de la BNA d'offrir cette carte à d'autres

personnes non bancarisées", ce qui pourrait servir l'inclusion financière, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou, a donné des chiffres concernant la digitalisation des services de cette banque qui compte pas moins de 300.000 cartes CIB en circulation dont 260.000 actives, 170 Distributeurs automatiques de billets (DAB) et 100 Guichets automatiques bancaires (GAB).

La BNA a installé 6.700 terminaux de paiement électronique (TPE) et totalise près de 110.000 comptes abonnés à la banque multicanal (web, mobile, SMS, mailing), 38 web marchands adhérents au service e-paiement, ainsi que 19 espaces digitaux.

Il a souligné, sur un autre registre, que la BNA traite les dossiers de demande de crédit "dans des délais n'excédant pas les 21 jours", en ajoutant que des comités de crédit sont tenus de manière "hebdomadaire pour accompagner les entreprises publiques et privées, que ce soit en crédits d'investissement ou d'exploitation".

Lebbou a révélé qu'un projet est en cours d'étude au niveau de la direction générale de la BNA qui concerne "la mise en place d'un nouveau dispositif permettant d'appuyer et d'assister les startups" dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat en Algérie.