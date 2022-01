Sept (7) personnes sont décédées et 167 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du territoire national, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya d'El Bayadh avec 4 personnes décédées et une autre blessée, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 118, commune d’El Bnoud, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 33 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas d'El Bayadh, Tlemcen, Oum El Bouaghi, Médéa, M’Sila, Ghardaïa et Mila.

Les secours de la Protection civile sont intervenus également pour l’extinction de 4 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Blida, Ghardaïa, Annaba et El Bayadh, ayant causé des gènes respiratoires à deux personnes et une autres atteinte de brûlures de 1er degrés dans la commune d’El Bayadh, suit e à un incendie qui s’est déclaré dans un local commercial.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué 27 opérations de sensibilisation et 11 autres de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.