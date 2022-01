Le président palestinien Mahmoud Abbas a dit à son homologue russe Vladimir Poutine jeudi que les mesures économiques et sécuritaires d'Israël ne peuvent pas être une alternative à une voie politique.

Au cours d'une conversation téléphonique, MM. Abbas et Poutine ont échangé des messages de courtoisie à l'occasion des fêtes de fin d'année, souhaitant que la paix et la stabilité règnent dans la région et dans le monde, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA citant un communiqué officiel.

Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements liés à la cause palestinienne, précise le communiqué.

«Face à l'absence d'une voie politique, au rejet par Israël de la solution à deux Etats, à la paralysie persistante de l'économie palestinienne et à la réduction des recettes fiscales, des décisions palestiniennes importantes seront prises à cet égard», a dit M. Abbas à M. Poutine.

M. Abbas a souligné la nécessité d'une voie politique fondée sur les résolutions internationales et la tenue d'une réunion du Quatuor international, qui compr end la Russie, les Etats-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies au niveau ministériel.

Il a également souligné l'importance de mettre fin aux mesures unilatérales israéliennes, principalement la construction de colonies, la confiscation de terres palestiniennes, la démolition de maisons et l'expulsion de Palestiniens de El-Qods-Est.

M. Abbas a averti que la poursuite de ces mesures israéliennes entraînerait des tensions inattendues dans la région.

L'entretien téléphonique entre MM. Poutine et Abbas a eu lieu après que ce dernier s'est entretenu avec le ministre israélien de la Défense, M. Benny Gantz, mardi soir près de Tel Aviv, une rencontre au cours de laquelle ils ont discuté de questions de sécurité et de questions civiles.