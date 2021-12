Douze (12) nouveaux cas du variant Omicron (B.I.1.529) de la pandémie du Coronavirus ont été détectés en Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 16 cas, annonce jeudi l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'activité de séquençage du virus SARS-CoV-2 effectuée par l'Institut Pasteur d'Algérie, pour la détection des variants circulant en Algérie, nous signalons la détection de douze (12) nouveaux cas du variant Omicron (B.I.1.529), confirmés par séquençage au niveau du Laboratoire de référence de l'Institut, sur tests PCR positifs des concernés", précise la même source.

Il s'agit de "six (6) citoyens algériens ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment dans le pays, de deux (2) ressortissants algériens de retour de France et de quatre (4) étrangers, dont un (1) venu du Royaume-Uni et trois (3) autres de Mauritanie".

Par ailleurs, l'IPA réitère son appel à "rester vigilant, se faire vacciner et respecter de la manière la plus stricte les règles sanitaires de base constituant les seuls moyens pour faire face à l'évolution du nombre de contaminations".