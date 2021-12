La Commission ministérielle de la Fatwa a appelé jeudi les citoyens à respecter les consignes des services médicaux et à aller massivement se faire vacciner contre la pandémie de Covid-19, mettant en garde contre les rumeurs circulant autour de ce vaccin.

"Au vu de l'évolution préoccupante de la situation épidémiologique de la pandémie du Coronavirus, et au regard de la vague dangereuse que connaissent beaucoup de régions dans le monde, il est impératif de respecter les consignes des services médicaux en Algérie et dans le monde et d'aller massivement se faire vacciner", lit-on dans le communiqué de la commission qui a estimé "nécessaire d'atteindre une immunité collective", et ce conformément "aux dispositions de la Shari'a et au principe selon

lequel les jurisprudences islamiques se référent à l'expertise scientifique en la matière".

A ce titre, la commission a mis en garde contre "la diffusion et la circulation des rumeurs", et a souligné que cela "entraine la discorde (Fitna) et la désinformation, interdites par notre noble religion", relevant en revanche la nécessité de puiser les informations correctes de leurs sources officielles".

La Commission ministérielle de la Fatwa a par ailleurs mis en avant la nécessité de faire montre de vigilance et de l'esprit de solidarité entre les citoyens afin de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'atteindre la discipline communautaire, en insistant sur l'importance d'orientation à même de contribuer à la sécurité sanitaire".

Pour la Commission, " parmi les obligations religieuses sûres requises par le devoir du temps, figure le retour strict vers la prise en compte de la prévention du Coronavirus, dont " l'utilisation du masque protecteur, la distanciation physique, le souci de l'hygiène continue et autres mesures connues par tous les citoyens et qui contribuent à la préservation des vies humaines".

Indiquant que "les textes, les bases et les portées de la Charia indiquent la nécessité de prendre en compte ces mesures préventives prises, notamment dans les espaces publics", la Commission a relevé que ceci "ne doit pas être pris à la légère, étant donné que ça relève des limites qui ne doivent pas être transgressées".

La Commission de la Fatwa rappelle les fidèles et les personnes en charge des mosquées, l'importance de "revenir à la concrétisation du niveau civilisationnel élevé de respect strict des mesure préventives qu'ont connu les mosquées, soit dans la prière collective, la prière de vendredi, ou dans les salles d'ablution et toutes les structures y afférentes, telles que la distanciation physique,le port du masque protecteur, l'utilisation des tapis personnels et la prise en compte de l'hygiène et des moyens de prévention".