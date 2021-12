Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus s'est dit mercredi "très préoccupé" par le fait que le variant Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, ne conduise à "un tsunami de cas", exprimant toutefois son optimisme pour la fin de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19, en 2022.

A l'heure actuelle, les variants Delta et Omicron du coronavirus font grimper les cas à un nombre record, entraînant des pics d'hospitalisations et de décès, selon l'OMS.

Le chef de l'agence sanitaire des Nations Unies a rappelé lors d'un point de presse, qu'il y a deux ans, alors que les gens se rassemblaient pour les célébrations du Nouvel An, une nouvelle menace mondiale est apparue. Depuis, 1,8 million de décès ont été enregistrés en 2020 et 3,5 millions en 2021, mais le nombre réel "est bien plus élevé". Des millions de personnes sont également confrontées aux conséquences à long terme du virus.

A mesure que la pandémie se prolonge, de nouveaux variants pourraient devenir totalement résistants aux vaccins actuels ou aux infections passées, ce qui nécessiterait des adaptations des vaccins.

Pour Dr Tedros, comme toute nouvelle mise à jour d'un vaccin, "pourrait signifier une nouvelle pénurie d'approvisionnement, il est important de constituer un approvisionnement au niveau local".