Plus d’une centaine d’artisans et artisanes, représentant une trentaine de wilayas, participent à une exposition-vente des produits de l’artisanat traditionnel, organisée au siège de l’Office des établissements de la jeunesse (ODEJ) de Ghardaïa.

Initié dans le cadre du festival national des métiers traditionnels de jeunes (29 au 31 décembre) à Ghardaïa, cette manifestation, qui a eu lieu mercredi soir, constitue un véritable cadre d’échange entre jeunes et une opportunité pour la valorisation et la promotion des métiers traditionnels menacés de disparition, ont souligné les organisateurs.

Ce festival est appelé à contribuer à trouver les solutions susceptibles de donner une importance à ces métiers souvent nobles qui constituent un patrimoine culturel et économique, ont-ils ajouté.

L’évènement vise non seulement à contribuer positivement à la dynamique économique que connaît Ghardaïa mais servira également de plateforme pour la commercialisation et la vente directe de produits de l’artisanat, tels les articles de décoration, les tapis, la vannerie et l’habit traditionnel.

Cette exposition-vente vise aussi à promouvoir l'éventail particulièrement riche et diversifié de la création des différentes régions du pays, en offrant l'occasion au public et visiteurs de Ghardaïa de découvrir une variété de styles et de modèles de l’artisanat traditionnel et de mettre en lumière le savoir-faire confirmé des artisans et artisanes.

Dans son intervention inaugurale de cette exposition, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, a indiqué que cet évènement constitue un espace de rencontres et d'échanges autour du savoir-faire entre créateurs, décorateurs, designers, producteurs et tous les professionnels des métiers de l’artisanat traditionnel algérien dans sa diversité.

La nécessité de résoudre les questions qui entravent le développement du secteur de l’artisanat, notamment les problèmes liés à l’écoulement du produit, la hausse du coût de production et le commerce parallèle, ont été soulevés par les participants.

En marge de cette manifestation commerciale, des animations culturelles et artistiques ont été programmées pour agrémenter le séjour des visiteurs durant la période de cet évènement.