Le sculpteur palestinien, Zaki Salam a exposé, lors du 9e Salon national des arts plastiques à Oran, trois nouvelles sculptures abordant la souffrance de son peuple et la beauté du patrimoine palestinien.

En marge de la manifestation culturelle, qui a pris fin jeudi soir, l'artiste palestinien a expliqué que "ces nouvelles œuvres s'inscrivent dans la continuité de son travail dominé par des thématiques comme la cause palestinienne, la souffrance du peuple palestinien et le conflit israélo-arabe".

La souffrance du peuple palestinien sous le joug de l'occupation sioniste est apparente dans la première sculpture, qui montre une mère assise sur les décombres de sa maison.

Le message véhiculé par cette œuvre d'art, conçue pour être en grand format sur une place, se trouve dans le regard de la mère témoin de l'effondrement des maisons, qui représentent à la fois des refuges et un pan de la mémoire, croulant sous les frappes de l'occupant israélien, a-t-il expliqué.

Malgré le choc, cette mère défie l'occupant israélien et lui prouve que les Palestiniens sont capables de vivre et poursuivre la lutte sur des décombres, a-t-il résumé.

La deuxième sculpture représente l'esthétique de la femme palestinienne attachée à son patrimoine, quant à la troisième, elle reproduit un portrait du poète palestinien, Mahmoud Darwiche, qui est à la fois icone de la culture palestinienne et un grand symbole faisant la fierté de Zaki Salam.

Le sculpteur palestinien, qui a utilisé pour la première fois de la résine avec des fibres de verre, a créé de magnifiques œuvres d'art découlant d'une longue expérience, d'une maîtrise des formes avec des détails expressifs.

L'artiste Zaki Salam, qui réside en Algérie depuis dix années, a déjà participé à de nombreuses manifestations artistiques nationales et des expositions dans plusieurs pays.

Pour rappel, une cinquantaine d'exposants, dont une dizaine de peintres, ont participé à la neuvième édition du Salon national des arts plastiques organisée sous le slogan : "Notre force est dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture".

Ce rendez-vous artistique, abrité par le hall de la salle du cinéma "El Maghreb", est organisé par la Maison de la culture "Zeddour Brahim Belkacem" et l'Office national de la culture et de l'information, sous la tutelle de la direction de la Culture et des Arts.