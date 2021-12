La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial à l'occasion du nouvel an 2022 visant à garantir la sécurité du citoyen et de ses biens et de lutter contre toutes les formes de criminalité, a indiqué, jeudi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

"A l'occasion du nouvel an 2022, la DGSN a tracé un dispositif sécuritaire spécial reposant sur la mise en place de formation sécuritaire sur terrain à travers l'ensemble du territoire de compétence notamment les places publiques, et ce, dans le souci de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens et de lutter contre toutes les formes de criminalité", a précisé le communiqué.

L'activité des services de la Sûreté nationale sera "renforcée par des formations et des unités opérationnelles permettant de garantir la fluidité du trafic routier et de faciliter les déplacements des citoyens au niveau des axes routiers principaux et secondaires, et ce, à travers la mobilisation d'éléments de la police appuyés par des technologies modernes et les hélicoptères des unités aériennes de la DGSN", a noté la source.

La DGSN a appelé, en outre, les citoyens à "respecter les gestes barrières de prévention contre le covid-19 et de faire preuve de vigilance lors de la conduite".

Elle a également rappelé aux citoyens les numéros vert 1548 et de détresse 17 mis à leur disposition 24h/24h.