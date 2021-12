Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a reçu, jeudi à Alger, le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière des transports, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du ministère en présence du président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani et le secrétaire général du ministère.

A cette occasion, M. Ould Khelifa qui était à la tête d'une importante délégation a fait part de la volonté de son pays à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie dans le secteur des transports, terrestre particulièrement, rappelant que les deux parties se sont convenus pour la réalisation de la route reliant Tindouf à la ville de Zouérate (Mauritanie).

De son côté, M. Bekkai a mis en avant le niveau des relations politique et économiques bilatérales notamment après la visite du président mauritanien effectuée au cours de cette semaine, soulignant la volonté de son département ministériel à renforcer la coopération bilatérale dans les différentes filières du transport ce qui pourrait jouer un rôle pivot en matière de facilitation et d'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays et avec le reste des pays du voisinage africain.

A la fin, les deux parties se sont mis d'accord sur l'approfondissement du débat pour arriver "à des solutions engagées concernant l'ouverture de la ligne aérienne entre les deux pays tenant compte des orientations des hautes autorités du pays dans ce sens, a conclu le communiqué.