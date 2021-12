Le parcours militant du défunt moudjahid Abdelhafid Boussouf alias Si Mabrouk montre qu’il était un révolutionnaire portant en lui la pensée d’Etat, a-t-on souligné jeudi à Mila à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de sa mort.

Cette vision prospective a été concrétisée par son action militante multiforme dont sa contribution importante avec d’autres figures révolutionnaires de l'époque à la création en 1957 de l’Ecole des cadres de la révolution à Oujda (Maroc), laquelle avait assuré la formation des cadres qualifiés pour la révolution armée puis pour l’Etat algérien indépendant, a indiqué le président du conseil scientifique du musée du moudjahid de Mila, Noureddine Bouaroudj, dans son intervention à l’occasion du 41ème anniversaire de la mort de cette figure révolutionnaire, née le 17 août 1926 et mort le 31 décembre 1980.

L’intervenant a mis l’accent sur le rôle de cette école dans la formation politique et militaire de ses étudiants par des encadreurs choisis avec soin par Boussouf et le suivi minutieux qu’il assurait avec Houari Boumediene de cette formation pour la mettre en adéquation avec l’orientation du Front de libération nationale centrée sur le recouvrement de l’indépendance nationale. Ceci a permis de former des hommes compétents qui ont été affectés durant la révolution libératrice aux différentes zones militaires, a ajouté Bouaroudj.

La célébration de l’anniversaire de la mort de ce moudjahid a donné lieu au dépôt d’une gerbe de fleurs devant la statue de Boussouf érigée au centre-ville de Mila et la lecture de la Fatiha à sa mémoire suivis de la visite d’une exposition et de la projection au musée du moudjahid Slimane Bentoubal d’un documentaire sur cette figure intitulée "la légende des renseignements algériens Abdelhafid Boussouf" et signé par Abdelbaki Selaï.