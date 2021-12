L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères, Amar Belani a reçu, jeudi en sa qualité de représentant du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, une délégation parlementaire mauritanienne conduite par le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mokhtar Ould Khelifa.

Les deux parties "se sont félicitées du succès de la visite d'Etat effectuée par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie, du 27 au 29 décembre 2021, une visite sanctionnée par la signature d'accords et de mémorandums de coopération dans de nombreux secteurs et domaines importants", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces accords bilatéraux, note la même source, reflètent "la forte volonté des dirigeants des deux pays de mettre en place un partenariat stratégique au mieux des intérêts des deux pays, des deux peuples frères et de la région toute entière".

A cet égard, MM. Blani et Ould Khelifa ont salué, au cours de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, la signature par les deux pays du protocole de coopération relatif à la réalisation de la route reliant les villes de Tindouf et Zouerate", relevant qu'il s'agit "d'un projet stratégique important susceptible de renforcer à l'avenir la grande dynamique que connaissent les relations commerciales et économiques entre les deux pays ces derniers temps après l'ouverture du passage frontalier".

Cette route constituera aux yeux des opérateurs économiques algériens "une opportunité précieuse de s'ouvrir économiquement aux marchés africains en passant par la Mauritanie, pays frère", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'aborder "de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun", en ce sens que "les discussions riches et fructueuses tenues par les deux parties ont fait état d'une parfaite convergence des vues et des positions vis-à-vis des défis dans la région et de par le monde", a conclu le communiqué.