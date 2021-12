Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani s'est entretenu, jeudi au siège de l'assemblée, avec une délégation parlementaire mauritanienne conduite par Mokhtar Ould Khelifa, président de la Commission des relations extérieures à l'assemblée nationale mauritanienne, a indiqué un communiqué de l'assemblée.

L'Algérie et la Mauritanie entretiennent des relations historiques, ce qui traduit leur attachement à renforcer les liens de coopération dans divers domaines et la coordination sur les questions d'intérêt commun, d'autant qu'il existe une convergence des vues sur la nécessité d'appuyer les facteurs de paix, de sécurité et de stabilité dans la région", a souligné M. Hani.

Cet échange des visites entre les parlementaires "permettra de consolider les liens d'amitié, de rapprocher les vues et de trouver les cadres appropriés à la coordination et à l'action commune, pour consacrer la diplomatie parlementaire à laquelle l'Algérie accorde une place particulière", a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les différents enjeux et défis auxquels font face l'Afrique et le Monde arabe ainsi que les voies à même de renforcer la sécurité et la stabilité", saluant "le rôle central que joue l'Algérie dans la région".

L'APN compte installer un groupe parlementaire d'amitié avec l'assemblée nationale mauritanienne, a fait savoir M. Hani, souhaitant que cette démarche permette de hisser la coopération bilatérale aux plus hauts niveaux.

S'agissant des relations internationales, M. Hani a réitéré que l'Algérie demeure attachée à ses positions qui rejettent l'ingérence dans les affaires internes des pays et prônent le respect de la légalité onusienne, particulièrement pour ce qui est des questions d'autodétermination, à l'instar des peuples palestinien et sahraoui.

Pour sa part, le chef de la délégation parlementaire mauritanienne a mis en avant "la profondeur des relations entre les deux pays, des relations qui ont atteint leur apogée ces deux dernières années grâce à la sagesse du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani", saluant "le rôle central que joue l'Algérie aux plans politique, diplomatique et économique".

Il a souhaité que la Mauritanie soit "la porte économique de l'Algérie au plan africain", précisant que la réalisation de la route reliant Tindouf (Algérie) à Zouerate (Mauritanie) sur une distance de 775 km permettra à l'Algérie et à la Mauritanie de lancer une dynamique économique et commerciale pionnière dans notre région frontalière".Il a, également, souhaité le succès du sommet arabe prévu en mars prochain à Alger.