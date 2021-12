Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, jeudi à Alger, une délégation parlementaire mauritanienne conduite par le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa, indique un communiqué de l'APN.

Rappelant "la profondeur" des relations historiques entre l'Algérie et la Mauritanie, M. Boughali a souligné qu'il s'employait au "renforcement de la coopération et du partenariat bilatéraux dans tous les domaines, notamment la religion, la langue, la géographie et l'histoire qui sont autant de facteurs communs contribuant sans doute à la promotion des relations bilatérales sur tous les plans", a précisé la même source.

Le président de la chambre basse du Parlement a évoqué les réalisations accomplis sur les plans politique, diplomatique et économique dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'effet de "bâtir l'Algérie nouvelle et concrétiser les revendications du Hirak authentique".

Pour ce faire, M. Boughali a mis l'accent sur la nécessité de "consentir davantage d'efforts pour que le mandat soit réussi et à la hauteur des aspirations du peuple algérien".

Intervenant à l'occasion, le chef de la délégation mauritanienne a rappelé, à son tour, "la profondeur" des relations bilatérales qui avait atteint son apogée lors des deux dernières années grâce à la clairvoyance du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, souhaitant voire la Mauritanie s'ériger en "portail économique de l'Algérie en Afrique", a conclu le communiqué.