Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger du Conseil de la nation, Abdelmadjid Bengueddache, a reçu jeudi à Alger le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa, et la délégation l'accompagnant, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Mandaté par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid Bengueddache, a reçu, jeudi 30 décembre 2021 au siège du Conseil de la nation, le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa, et la délégation l'accompagnant, dans le cadre de leur visite en Algérie (29 décembre 2021-03 janvier 2022)", a précisé la même source.

Lors de la rencontre, "les deux parties se sont félicitées des résultats de la récente visite en Algérie du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l'invitation de son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, laquelle visite a enrichi le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays, notamment à la faveur de la signature de plusieurs accords", a ajouté le communiqué.

"Les relations entre l'Algérie et la Mauritanie ne datent pas d'hier et sont appelées à se développer considérablement sous la conduite des Présidents Tebboune et El-Ghazouani pour hisser la coopération bilatérale dans divers domaines au niveau de l'amitié profonde qui lie les deux peuples frères", ont souligné les deux parties.

La rencontre a, par ailleurs, été "l'occasion d'évoquer les relations entre les Parlements des deux pays et les moyens de les promouvoir en adéquation avec la dynamique des relations aux plans politique et économique", a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont, à cet égard, mis l'accent sur la nécessité pour les Parlement algérien et mauritanien d'échanger des délégations et de coordonner leurs positions dans les foras parlementaires internationaux, dans le cadre d'une diplomatie parlementaire efficiente au service des intérêts communs des deux pays.