Le mouvement national d'El Bina a appelé, par la voix de son président Abdelkader Bengrina, jeudi à Alger, à revoir les lois relatives aux élections, aux partis et à l'information, estimant que ceci se veut "un garant de l'intégrité du processus politique et de la transition démocratique dans le pays".

Dans son allocution lors des travaux de la session ordinaire du conseil national consultatif, le président du mouvement a souligné l'importance de " mettre en place une loi régissant la commune et la wilaya, libérant le développement durable des volontés et conférant à l'électeur la capacité à l'initiative dans la création du développement, la gestion des affaires publiques et la participation à la mise en place des bases de l'Algérie Nouvelle", tout en "hâtant l'édification du système de la société civile, en vue de permettre aux jeunes d'accéder aux opportunités de la participation, du contrôle sociétal, de l'initiative et de l'innovation".

"Edifier le front interne, l'immuniser, faire prévaloir les intérêts suprêmes du pays, permettra de relever les défis et faire face aux danger qui guettent le pays", M. Bengrina a appelé à œuvrer à "défendre la stabilité du pays, la sécurité de son peuple et à protéger l'unité de son territoire, quel qu'en soient les circonstances", a-t-il ajouté.

M.Bengrina a, enfin, indiqué que "le succès de l'Algérie réside en sa réconciliation avec elle-même et avec son histoire et en son orientation vers l'édification d'un avenir avec les bras de ses enfants, en vue de se dresser face à quiconque tente de porter atteinte à la Patrie, à son unité et à sa stabilité".