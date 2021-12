Le Centre universitaire Salhi Ahmed de Naama a conclu une convention de coopération avec l'Université turque de Sakarya, dans les domaines de la recherche académique, de la publication et de l'échange d'étudiants et de membres du corps professoral, a-t-on appris mardi auprès de l'établissement d'enseignement supérieur.

Le directeur du Centre universitaire de Naama, Safi Habib, qui a signé cet accord en Turquie avec le directeur de l'Université Sakarya, Zar Fateh Shafshan, a indiqué que le protocole renforcera les échanges scientifiques et universitaires et facilitera la diffusion des recherches universitaires entre les deux établissements d'enseignement supérieur.

Il a ajouté que la convention permet aux étudiants et enseignants du Centre universitaire de Naama de bénéficier du programme "Moulana" d'enseignement de la Faculté de théologie à Konya (Turquie), ce qui leur permettra de participer à des conférences, des cours et des échanges dans diverses disciplines universitaires et d'accéder à divers aspects de la recherche scientifique.

Le programme d'enseignement Moulana c onstitue une occasion aux étudiants algériens de suivre des cours dans des universités turques dans le cadre de bourses universitaires octroyées chaque année par la Turquie, a-t-on souligné.

Pour rappel, le centre universitaire de Naama a signé, au début du mois de décembre en cours, un accord de coopération et d'échange scientifique avec l'Université nationale de Kiev (Ukraine) des langues étrangères comportant des échanges en enseignement des langues, de la recherche et de la tenue de sessions de formation et de stages.