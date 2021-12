Le Président directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé mercredi à Oran, des projets d’exportation de produits pétroliers et leurs dérivés vers la République islamique mauritanienne.

En marge de la visite du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au site de production de l’urée et d’ammoniaque, implanté dans la zone industrielle pétrochimique d’Arzew, dans le cadre d’une visite d’Etat effectuée en Algérie, Toufik Hakkar a souligné que ces projets futurs portent principalement sur la commercialisation des produits pétroliers et des dérivés du pétrole ainsi que le propane et le butane.

En outre, il existe d’autres projets futurs liés à l’exportation d’engrais en azote vers la Mauritanie, a-t-il fait savoir.

Le P-dg de Sonatrach a estimé que la visite du président mauritanien constitue une opportunité pour faire connaître les capacités productives du groupe.

Des perspectives pour exporter l'ammoniaque et l'urée vers la Mauritanie par voie maritime existent, a-t-il relevé.