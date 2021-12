L'Algérie et la Mauritanie ont signé, mardi, plusieurs accords de coopération dans les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Santé, de la Formation professionnelle et des PME, et ce, en marge de la visite d'Etat qu'effectue en Algérie le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

La visite du président mauritanien en Algérie "permet d'enrichir le cadre juridique régissant la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie à travers la signature d'une série d'accords dans plusieurs secteurs", a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien.

La visite du Président El-Ghazouani en Algérie intervient en prélude à "l'élargissement de la coopération à d'autres domaines et la création des conditions idoines au profit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques pour booster la coopération économique et commerciale et établir un partenariat solide", a dit le Président Tebboune, insistant sur "l'impératif de lancer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zo uerate".

"Les relations algéro-mauritaniennes sont anciennes et connaissent un développement notable qui s'est récemment accéléré à la faveur de l'ouverture du poste frontalier", a relevé le président de la République.

"Véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière, ce poste frontalier a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays", a-t-il ajouté, estimant qu'"il s'agit d'un acquis majeur".

Un acquis "conforté par la récente création du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, présidé par les ministres de l'Intérieur des deux pays, pour veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et suivre la coordination sécuritaire", a soutenu le Président Tebboune.

Par ailleurs, un intérêt particulier a été accordé à l'action arabe commune lors de ces entretiens, d'autant que l'Algérie abritera prochainement le Sommet arabe que le Président de la République souhaite "rassembleur et unificateur du rang arabe".

Pour sa part, le Président mauritanien a qualifié sa visite d'Etat en Algérie de "fructueuse et constructive", estimant qu'elle "permettra de hisser les relations de coopération algéro-mauritaniennes au niveau de la fraternité et de l'amitié unissant les deux peuples frères".

Il a en outre souligné que les relations de coopération unissant les deux pays sont "larges, multiples et ancrées dans l'histoire", ajoutant que sa visite était "une occasion pour ancrer les relations de la coopération bilatérale", ce qui s'est traduit, a-t-il fait observer, par "la signature de plusieurs accords dans des domaines importants.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu mardi au siège de la Présidence de la République des entretiens en tête à tête avec son homologue mauritanien, lesquels ont été élargis aux membres des délégations des deux pays.

Un autre jalon vient s'ajouter à la coopération algéro-mauritanienne

L'Algérie et la Mauritanie ont signé plusieurs accords de coopération et des mémorandums d'entente concernant plusieurs secteurs.

Il s'agit d'un accord de coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, signé par le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane et son homologue mauritanienne, Amal Sidi Ould Cheikh Abdellah.

Un programme exécutif pour les années 2022/2023/2024 a été également signé dans le même domaine par les deux ministres.

Par ailleurs, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la Santé a été signé par le ministre du secteur et le ministre mauritanien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, T aleb Ould Sid Ahmed.

Un mémorandum d'entente dans le domaine de la Formation professionnelle a été signé par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi et son homologue mauritanien.

Les signatures ont également porté sur un mémorandum d'entente dans le secteur des micro-entreprises, conclu côté algérien par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, et côté mauritanien, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani avait entamé lundi une visite d'Etat de trois jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, laquelle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays frères.