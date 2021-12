Le leader du championnat de Ligue 1 de football le CR Belouizdad, continue de collectionner les victoires en remportant le derby algérois devant l'USM Alger, alors que la JS Saoura et le Paradou AC tous deux vainqueurs ne lâchent pas prise, au moment où le WA Tlemcen battu à domicile poursuit son naufrage, lors de la 10e journée disputée mardi.

Le derby algérois a été comme attendu, palpitant et indécis. Les Belouizdadis doivent une fière chandelle d'abord à son gardien de but, Moussaoui qui a stoppé un penalty tiré par Zouari ((46e), puis à l'ex-mouloudéen, Bourdim auteur du but de la victoire (79e). Ce succès ô combien précieux, le cinquième de rang, permet aux champions d'Algérie en titre de conserver leur fauteuil de leader, mais qui restent toutefois sous la menace directe de leurs poursuivants immédiats, la JS Saoura et le Paradou AC qui comptent respectivement 4 et 5 points de retard mais avec des matches en retard.

En revanche, l'USM Alger qui file du mauvais coton, n'a pas encore digéré le récent limogeage du coach français, Denis Lavagne, en alignant ce mardi un 4e match sans victoire, en attendant la prochaine nomination de son successeur qui aura du pain sur la planche.

La JSS a réalisé la seule victoire à l'extérieur aux dépens du WA Tlemcen (3-2) qui continue son naufrage.

L'hamri (33e s.pen), Saad (45e et 84e) ont été les bourreaux du WAT.

Le club du Sud-Ouest algérien qui compte un match en retard a la possibilité de talonner le leader, surtout qu'il reçoit, lors de la prochaine journée, le MC Alger.

Le plus grand danger pour les Belouizdadis vient du Paradou AC. Ce dernier vainqueur de l'ES Sétif (1-0) sur une réalisation de Mouali (51e), compte 3 matches en retard, qui lui permettraient en cas de victoire, de s'installer seul aux commandes. Les Sétifiens (6e - 16 pts) qui ont enregistré le retour de leur coach tunisien, Nabil Kouki, restent fébriles hors de leurs bases. Le MC Alger (3e - 18 pts) a souffert avant de battre le RC Arbaa (1-0) grâce à son buteur attitré Sami Frioui (32e). Une victoire qui ne satisfait pas pleinement son entraîneur Khaled Ben Yahia qui compte un match en retard face au..PAC, et un périlleux déplacement la semaine prochaine à Béchar.

Le CS Constantine (5e - 17 pts) est revenu de très loin en renversant son adversaire du jour, le NA Hussein-Dey (2-1). Menés au score sur un but de Banouh (73e), l'ancien joueur du CRB, le Béninois, Koukpo s'est avéré le sauveur de son équipe en inscrivant un doublé (76e et 88e), effaçant du coup sa récente défaite à Sétif.

L'O. Médéa (8e - 14 pts), auteur d'un bon début de saison, reste sur une série de contre-performance, dont la dernière en date ce mardi à Relizane (2-1).

Le Rapid (12e - 9 pts) avec un match en plus à jouer, quitte provisoirement la zone de turbulences. A Chlef, la JS Kabylie (10e- 11 pts) a signé son 5e nul de la saison.

Ayant mené au score par Mouaki (71e s.pen), elle n'a pu empêcher les locaux d'égaliser par Sailaa (78e) également sur penalty. Ce nul n'arrange nullement les affaires de l'ASO (14e - 7 pts) toujours dans une situation inconfortable.

Enfin, le MC Oran et le HB Chelghoum Laid, qui occupent le 13e rang avec 8 points en compagnie du RC Arbaa, se sont quittés sur un score de parité (2-2) dans un match à rebondissements.

Le dernier match de cette 10e journée programmé ce mercredi, verra le NC Magra (18e - 4 pts) tenter l'impossible exploit face à l'US Biskra (6e - 16 pts) dans une derby de l'Est alléchant.

Résultats partiels et classement à l'issue des rencontres de la 10e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputées mardi :

WA Tlemcen - JS Saoura 2-3

CR Belouizdad - USM Alger 1-0

Paradou AC - ES Sétif 1-0

CS Constantine - NA H-Dey 2-1

RC Relizane - O. Médéa 2-1

ASO Chlef - JS Kabylie 1-1

MC Alger - RC Arbaâ 1-0

MC Oran - HB C.Laïd 2-2

Mercredi 29 décembre :

NC Magra - US Biskra (14h30)

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 23 10

2). JS Saoura 19 9

3). Paradou AC 18 7

--). MC Alger 18 9

5). CS Constantine 17 9

6). US Biskra 16 8

--). ES Sétif 16 10

8). Olympique Médéa 14 10

9 ). USM Alger 12 9

10). JS Kabylie 11 8

11). NA Husseïn-Dey 10 10

12). RC Relizane 9 9

13). RC Arbaâ 8 10

--). HB Chelghoum-Laïd 8 10

--). MC Oran 8 9

16). ASO Chlef 7 9

17). WA Tlemcen 5 10

18). NC Magra 4 9.