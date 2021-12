Le gardien de but du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football) Abderrahmane Medjadel, a été appelé en renfort par le sélectionneur national Djamel Belmadi, en vue du match amical prévu samedi face à la Gambie à Doha, dans le cadre du stage précompétitif précédant la Coupe la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), alors que l'attaquant Baghdad Bounedjah est attendu mercredi.

Medjadel (23 ans) est attendu dans les prochaines heures à Doha, pour suppléer l'absence des deux autres portiers Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq) et Mustapha Zeghba (Damac), retenus par leurs clubs respectifs, eux qui devraient rallier le Qatar respectivement le 1e et le 2 janvier 2022.

Deux gardiens seront ainsi disponibles pour le premier test amical face à la Gambie, qui sera suivi quatre jours plus tard par l'ultime match amical prévu mercredi face au Ghana.

Onze joueurs ont pris part mardi en fin d'après-midi à la première séance d'entrainement qui s'est déroulée au Complexe sportif d'Al-Egla, sous la houlette d u coach national Djamel Belmadi.

Un peu plus tôt dans la journée de mardi, quatre joueurs ont rejoint leurs coéquipiers à Doha, il s'agit de Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Youcef Atal (OGC Nice / France), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), et Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie).

L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah qui devait prendre part au match du championnat jeudi face à Al-Wakrah, rejoindra le stage plus tôt que prévu, après la décision prise par la Ligue qatarie de football de reporter ce match en raison de plusieurs cas de Covid-19 décelés chez la formation d'Al-Wakrah, selon un communiqué d'Al-Sadd.

Pour rappel, le groupe des "Verts" est amoindri par l'absence de trois joueurs, testés positifs au Covid-19 :Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie) et Hocine Benayada (ES Tunis/ Tunisie) placés à l'isolement à Alger, et Youcef Belaïli (sans club) confiné à Doha.

Pour le reste, les joueurs arriveront en stage au fur et à mesure, du fait de la circulaire de la Fifa qui a donné aux clubs la possibilité de garder leurs éléments jusqu’au 3 janvier 2022 pour prendre part aux rencontres de leurs équipes.

D'autre part, le sélectionneur national Djamel Belmadi animera jeudi (11h00) une conférence de presse à Doha, où il doit revenir sur la liste des joue urs convoqués pour la CAN-2021 et son objectif.

Les "Verts" s'envoleront le jeudi 6 janvier pour Douala à bord d'un vol spécial, où ils éliront domicile à l'hôtel Onomo, alors que les entraînements se dérouleront à l'annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E, qui comprend outre l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire.

Les Algériens entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).