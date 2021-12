La production commerciale des hydrocarbures en Algérie a enregistré une hausse de 16,1% durant les neuf premiers mois de l'année 2021, comparativement à la même période de 2020, a indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Ainsi, la production commerciale des hydrocarbures est passée de 104,7 millions de Tonne équivalent pétrole (TEP), à fin septembre 2020 à 121,5 millions de TEP à fin septembre 2021, a précisé M. Arkab dans un entretien accordé à l'APS. Il s'agit d'une "forte reprise" des activités de la branche des Hydrocarbures qui intervient après une année 2020 "marquée par un désinvestissement et un ralentissement de l'activité". Cette performance a été enregistrée essentiellement grâce à la hausse de la production du gaz naturel et GPL, respectivement de +31% et 4%. Quant aux volumes exportés, ils ont connu la même tendance haussière pour atteindre 72 millions de TEP, soit une croissance de 22%, selon le ministre.