Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et logistique (Logitrans) a réceptionné mardi le dernier quota de sa commande de camions Mercedes Benz fabriqués localement, une commande destinée au renforcement de sa flotte et à l'accompagnement des exportateurs, indique un communiqué du Groupe. "Le Groupe Logitrans a réceptionné mardi 28 décembre 2021 le dernier quota d'une commande de 300 camions semi remorque (6x4), fournis par la Société algérienne pour la production de poids lourd Mercedes Benz (SAPPL - MB), relevant du ministère de la Défense (MDN)", précise le communiqué.

La réception de ce quota de 10 camions, vient en application de la convention signée entre Logitrans et la SAPPL pour une durée de 3 ans et du plan d'investissement important tracé par le Groupe pour la période 2019-2021 à raison de 100 camions/ an pour une enveloppe financière de 4,5 mds da, selon la même source.

Le Groupe Logitrans compte renouveler cette convention à partir de l'année 2022 pour l'acquisition de camions, tous types confondus, dont d es camions 4x2 et 4x4 en plus de portes engins. "Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par Logitrans dans l'objectif de renforcer son parc et d'améliorer les services au profit des opérateurs économiques privés et publics mais aussi pour s'adapter aux orientations des Pouvoirs publics visant la promotion des exportations hors hydrocarbures notamment en direction des pays africains", conclut le communiqué.