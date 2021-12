Des dispositions d'urgence pour la lutte et la prévention contre la Covid-19 seront appliquées à partir de mercredi dans la wilaya de Tissemsilt, a annoncé mardi le wali Abbès Bedaoui.

Intervenant lors d'une réunion consacrée à l'évaluation de la situation épidémiologique dans la région, le wali a annoncé l'application, à partir de demain (mercredi), de dispositions urgentes et strictes de prévention contre la Covid-19, notamment la vaccination obligatoire de tous les personnels des administrations et des entreprises, qui doivent désormais recevoir les deux doses du vaccin contre le coronavirus.

Le responsable a ajouté qu'à l'issue de l'opération de vaccination des fonctionnaires de la wilaya, une seconde phase sera lancée avec l'imposition du carnet de vaccination pour les fonctionnaires et les citoyens se rendant aux administrations publiques.

Par ailleurs, le wali indiqué que ces mesures comprennent également l'intensification de l'opération de vaccination contre le coronavirus au niveau des 48 centres que compte la wilaya ainsi que la mobilisation de centres avancés pour me ner à bien l'opération dans les diverses localités de la wilaya.

M. Badaoui a précisé que dans le cadre de ces procédures, les employés et les citoyens seront tenus de porter des masques de protection à l'intérieur des administrations et entreprises publiques, d'observer une distanciation physique plus stricte au sein de ces structures ainsi que dans les espaces commerciaux, les établissements de jeunesse, sportifs et culturels, les bureaux de poste, ainsi que les gares de transport en commun et de voyageurs.

"Tout commerçant ou opérateur économique ne s'engageant pas à mettre en œuvre ces mesures de prévention s'exposera à des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension immédiate de son activité", a-t-il rappelé, ajoutant que ces mesures préventives seront accompagnées d'une action de sensibilisation de proximité ciblant toutes les couches de la société.

Par ailleurs, M. Badaoui a expliqué que ces dispositions interviennent après un relâchement observé en matière de prévention, tout en assurant que les autorités locales, conjointement avec la direction de la Santé, veilleront à assurer aux trois établissements publics hospitaliers de la wilaya des quotas supplémentaires de concentrateurs d'oxygène et à accélérer l'installation des deux centrales à oxygène dans les établissements de Theni et El Had et Bordj Bounâama, afin de faire face à toute urgence.

"La situation épidémiologique s'est améliorée au cours des derniers mois dans la wilaya. Nous devons maintenir cette amélioration avec davantage de prévention", a-t-il estimé, assurant que ces dispositions feront l'objet d'évaluation hebdomadaire par le Comité de sécurité élargi.

M. Badaoui a également affirmé, dans une déclaration à la presse, en marge de cette réunion, que les autorités de wilaya œuvrent à atteindre un taux de vaccination contre le coronavirus dépassant les 60 PC de la population ciblée.