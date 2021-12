Les services de police de la wilaya d'Oran ont arrêté un dangereux trafiquant de drogue dure et saisi 49 grammes (g) de cocaïne, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la Sûreté de wilaya.

L'opération a été effectuée sur la base d'informations confirmées parvenues aux services de la police de la 15e sûreté urbaine, faisant part d'un individu qui vendait de la drogue dure en milieu urbain, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Après accomplissement des procédures judiciaires auprès du Procureur de la République prés le tribunal d'El Othmania et surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été arrêté et 49 grammes de cocaïne trouvés dans son domicile, 4 comprimés psychotropes et une somme de 33.500 DA ont été saisis.

Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause pour le déférer devant la justice pour trafic de drogue dure.