La pièce "Lalona" du théâtre de Sidi Bel-Abbes a remporté le premier prix, "Outarde d’Or", des sixièmes journées africaines du monodrame, clôturée mardi soir à la Maison de la Culture de Laghouat.

Le deuxième prix (Outarde d’argent) est revenu à la pièce "Kiass ou Labbass" de la wilaya de Boumerdès, alors que le 3eme prix (Outarde de bronze) a été attribuée à la représentation théâtrale "Bila Aourak" de la wilaya de Mascara.

Intervenant en clôture de ces journées, le président du jury, Abdelkader Azzouz (université d’Oran) s’est félicité de la qualité des œuvres, soulignant que le choix des lauréats n’était pas facile et a nécessité l’étude et l’examen détaillés du contenu des œuvres, de l’interprétation sur scène, de la réalisation, du son et de la scénographie.

M. Azzouz a mis en avant aussi l’intérêt de promouvoir ces journées en festival annuel dans la wilaya de Laghouat, eu égard aux efforts fournis par l’association des arts dramatiques "El-Açil", partie organisatrice.

Dédiée au défunt artiste Smahi Merfouaâ, une des figures du théâtre de Laghouat, cette éditi on s’est déroulée, outre la participation de troupes algériennes, de celles de Tunisie, Mauritanie, Egypte, Libye, Bénin et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en tant qu’invité d’honneur, a indiqué le commissaire de ces journées, Bouzid Saoudi.

Une exposition d’arts plastiques, une autre du théâtre national ainsi que des stands consacrés aux livres et aux maisons d’édition, ont été organisées en marge de cette manifestation culturelle africaine. M. Saoudi a mis à profit cette occasion pour rendre un grand hommage à la troupe théâtrale de la RASD qui s’emploie à faire entendre, à travers des activités culturelles et artistiques, la cause juste du peuple sahraoui.

La cérémonie de clôture de ces journées africaines (23-28 décembre) a donné lieu à l’’interprétation par la troupe sahraouie "Sakia El-Hamra et Oued-Eddaheb" d’une représentation de traitant la question de libération du peuple sahraoui.