Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mardi que les relations entre l'Algérie et la Mauritanie "connaissent un développement notable qui s'est récemment accéléré à la faveur de l'ouverture du poste frontalier".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République, le Président Tebboune a affirmé que la rencontre a été "riche" et a permis d'aborder "nombre d'aspects de la coopération bilatérale et des relations entre les deux pays frères", soulignant que "ces relations anciennes connaissent un développement notable qui s'est récemment accéléré à la faveur de l'ouverture du poste frontalier".

"Véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière, ce poste frontalier a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays", a ajouté le président de la République, estimant qu'il s'agit d'un "acquis majeur".

Un acquis "conforté par la récente création du Comité bilatéral fro ntalier algéro-mauritanien, présidé par les ministres de l'Intérieur des deux pays, pour veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et suivre la coordination sécuritaire", a soutenu le Président Tebboune.

Le président de la République a fait remarquer que les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays "ont réalisé bien des acquis dans plusieurs domaines", et, "requièrent désormais la réunion des conditions nécessaires à leur promotion tout en aplanissant les obstacles, afin de parvenir au développement commun durable auquel nous aspirons tous".

Se félicitant de la visite de son homologue mauritanien, le Président Tebboune a précisé que celle-ci "a permis d'enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale à travers la signature d'une série d'accords dans plusieurs secteurs", en prévision "d'élargir le champ de coopération vers d'autres domaines et de mettre en place, au profit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques, les conditions appropriées pour booster la coopération économique et commerciale, monter un partenariat solide avec, bien entendu, l'impératif d'entamer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouerat".

Durant l'échange d'opinions et d'idées sur la réalité des relations de fraternité, les deux Présidents ont passé en revue "des haltes et des pages radieuses de notre histoire commune", se remémorant "dans quelle mesure traversaient les érudits algériens, issus de diverses villes et contrées, les longues distances en direction de Chinguetti pour apprendre et enseigner".

"Outre les relations privilégiées entre nos deux peuples", la visite du Président El-Ghazouani a "permis d'échanger les vues sur les différentes questions qui intéressent nos deux pays ainsi que l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement la situation en Libye et dans la région du Sahel", a-t-il ajouté.

Cette visite a également permis d'évoquer "l'action commune arabe à laquelle un intérêt particulier a été accordé lors de ces discussions, l'Algérie devant abriter prochainement le sommet arabe que nous souhaitons un sommet rassembleur et unificateur du rang arabe", a indiqué le président de la République.

"Dans un contexte international de crise marqué par des défis et des menaces, nous avons évoqué la priorité de conjuguer nos efforts et de coordonner nos positions", a-t-il dit, relevant "une convergence des vues et des positions concernant ces questions".

"L'Algérie veillera à consolider les relations de fraternité et à élargir les domaines de coopération en instaurant une nouvelle dynamique à même de conforter le partenariat auquel nous aspirons, au service de nos deux peuples frères et de notre région", a conclu le chef de l'Etat.